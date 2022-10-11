AK Parti Genel Merkezi’nin organize ettiği “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret eden Çorumlu hemşehrimiz Milletvekili Asuman Erdoğan, daha sonra Dodurga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cafer Türkoğlu ile Dodurga Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahrettin Karademir ile bir araya geldi.

Milletvekili Asuman Erdoğan, ilçe esnafının sorun ve talepleri hakkında da bilgi aldı.

Diyarbakır'da terör saldırısında şehit düşen polis memuru Gökhan Çakıcı'nın ailesini de ziyaret eden Erdoğan, ilçedeki bir tekstil firmasında çalışanlarla da bir araya geldi, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.



(AA)

