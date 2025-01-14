1992 yılında Alaca Belediyesi'ne giriş yapan ve 33 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunan Asım Öztaş, bugün 13.01.2025 itibariyle emekli oldu. Alaca Belediyesi'ndeki uzun ve başarılı hizmet süresinin ardından, Öztaş, tüm mesai arkadaşlarına ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

33 yıl boyunca Alaca’nın gelişimine katkı sağlamak adına birçok önemli projede yer alan Asım Öztaş, "Görev yaptığım süre boyunca her zaman halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalıştım. Bu süreçte bana yardımcı olan, birlikte çalıştığım tüm arkadaşlarıma ve bana destek olan herkese teşekkür ederim. Alaca halkına hizmet etmek büyük bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi