Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, ödülle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bilan açıklamasında; “Çorumlular Vakfı olarak Çorum tarihi, Türk Edebiyatı’nın en eski şiir geleneklerinden biri olan “Âşık Tarzı Şiir Türü”nün ana hatları, bu geleneğin Çorum ilindeki yansıması ve bu âşıklık geleneğinin Çorum’daki temsilcilerinden Âşık Rıfat Kurtoğlu'na şiirleri, aşıklık geleneğinin ve Çorum şivesinin nesilden nesile aktarılması konusundaki tüm çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Kendisine 2023 yılının en iyi ozanı ödülünü kendisine takdim etmek istiyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

