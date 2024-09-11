Çorum’un yetiştirdiği, aynı zamanda merhum Halk Ozanı Mahzuni Şerif’in de kirvesi olan Meftuni Topcu, hayatını kaybetti. Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup, bir süre Hollanda’da yaşayan, daha sonra Mersin’e taşınan Meftuni Topcu, rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Merhum Hüseyin Topcu’nun oğlu olan halk ozanı Meftuni Topcu’nun vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi.

Dede Nurettin Aksoy, Dede Şahin Polat ve Zakir İsmail Güçlü’nün önderliğinde düzenlenen cenaze töreninde gülbenglerin yanı sıra türküler ve deyişler okundu. Çok sayıda eseri ve bestesi bulunan Meftuni Topcu (Ozan Meftuni), son dönemlerde “Heri Çorumlu musun” adlı türküsü ile adını duyurmuştu.

Ünlü Halk Ozanı merhum Mahzuni Şerif’in de kirvesi olan ve onun yanında yetişen Meftuni Topcu, çocukluk yıllarından beri bağlaması ile türküler söyleyip, konserlere katılıyor ve eserler üretiyordu.

Editör: Haber Merkezi