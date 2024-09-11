Türkiye’de Temmuz ayında sanayi üretim yıllık yüzde 3,9 azalırken, aylık yüzde 0,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 3,9 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,2 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 azaldı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR