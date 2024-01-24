Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile birlikte ilimizde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi ile Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle biraraya geldi.

Başkan Aşgın ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert, derneklerin yönetim kurulu üyeleri ve üyeleri ile buluştu.



Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını vermekten çekinmeyen aziz şehitlerimizin aileleri ile bu uğurda gazi olan dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Aşgın, tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gaziler için dua etti.

Belediye Başkanı Aşgın bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya, kendilerinden talep edilen tüm destekleri sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek misafirperverlikleri için dernek başkan ve yöneticilerine teşekkür etti.

Dernek Başkanları Gül, Deniz, Mert ile şehit aileleri ve gaziler nazik ziyareti için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.