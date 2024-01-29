Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim bu kapsamda beraberinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Alper Zehir, Lemzi Çöplü ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte bir dizi ziyarette bulundu.



Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet bu kapsamda İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, S.S. Oto Merkezi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanı Fahri Yandık ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetimi ile görüştü.