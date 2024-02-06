Belediye Başkanı Aşgın, açıklamasında Miraç Kandili’nin kalplerimizi temizlemek ve manevi yolculuğa odaklanmak için en güzel gecelerden birisi olduğunu belirterek “Hakk’ın rızasını gözetmek, iyilikleri artırmak, milletimiz ve ülkemizin hayrına işlerde muvaffak olmak için çok değerli bir fırsat. Peygamberimizin (s.a.v) ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç Gecesi’ni yeniden idrak edeceğiz.” dedi.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) miraç hadisesinde insanlığın rahmeti için pek çok müjdeyle müjdelendiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “İnşallah her birimiz bu kıymetli fırsatı en güzel şekilde dualarla, ibadetlerle değerlendirebiliriz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç’ını tebrik ediyorum. Rabbimizin sonsuz hikmetleriyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, tüm insanlığa sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.