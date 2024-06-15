Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli hemşehrilerim, İslam âleminin mübarek günlerden biri olan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Bayramla, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmenin, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en güzel zamanlarıdır.

Kurban ibadetinin manevi derinliğiyle dolu olan bu günlerde, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu bir kez daha hissediyoruz. Kardeşlik duygularımızın zirveye çıktığı bu mübarek zaman diliminde, komşularımızın, akrabalarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmayı unutmayalım.

Bu vesileyle, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı'nın, ülkemize ve milletimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Belediye Başkanı Aşgın, bayramın ikinci günü saat 10.30’da Valilik Hizmet Binası önünde Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği bayramlaşma programına da tüm Çorum halkını davet etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ