Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş’ın Afşin ve Elbistan ilçelerine giderek tekrar ilimiz dönen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet bazı başsağlığı ziyaretleri yaptı.

Buna göre Belediye Başkanı Aşgın, Başkan Yardımcıları ve beraberindeki heyet Belediye Mezarlıklar Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'na vefat eden kayınpederi Fevzi Demircan, AK Parti önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ünal Sarıoğlu'na vefat eden kayınpederi Ahmet Şahin, kansere yenik düşen Belediye çalışanı Ahmet Göklen'in ailesi ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Levent Büyüktaş'a vefat eden babası Nihat Büyüktaş için taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaretlerde merhumlar için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

