Çorum Belediyesi’nde yeni yılın ilk meclis toplantısı Başkan Vekili İsmail Bölükbaş yönetiminde yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a kamu, özel ve katılım bankalarından 120 aya kadar vadeli 390 milyon lira borçlanma yetkisi oylandı.



31 Mart yerel seçimlerini hatırlatan CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, “Neden yasal görev sürenizin bitmesine 3 ay kala 390 milyon borçlanma yetkisi istiyorsunuz?” diye sordu.

CHP grubunun itiraz ettiği borçlanma yetkisi maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

BELTAŞ’IN SERMAYESİ 70 MİLYON LİRA ARTIRILDI

BELTAŞ A.Ş.’nin 177 milyon olan şirket sermayesinin şirket yatırım programı çerçevesinde 70 milyon artırılması Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

Başkan Vekili İsmail Bölükbaş, sosyal konut projesi yapılması planlandığını, toplu ulaşım hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemesi, ihtiyaç olması halinde yeni otobüsler alınması ayrıca Halk Ekmek’te ekmek üretim kapasitesinin artırılması gibi sebeplerle sermaye artırılması ihtiyacı olduğunu söyledi.

BELTAŞ’ın sermaye artırımı oy çokluğuyla kabul edildi.



DENETİM KOMİSYONU BELİRLENDİ

Çorum Belediye Meclisi'nde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi.

2023 yılı içerisinde Çorum Belediyesi’nin gerçekleştirdiği harcamaları denetleyecek olan komisyona Kenan Özüyağlı, Bülent Özdoğan, Bilal Salman Özünal, Nazik Bulut ve Şentürk Gülnaz seçildi.