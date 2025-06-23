Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Valisi ve Vali Mülkiye Başmüfettişi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık’ı ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, şehrin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar ve kamu-üniversite işbirliklerinin önemine dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Aşgın, misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Valimize ve kıymetli hocamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ