Aşgın mesajında; “Ülkemizin ve milletimizin manevi hayatında önemli bir yer tutan, rahmet, mağfiret ve bereketin bol olduğu üç ayların başlangıcını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan’ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz. Birçok ayet ve hadis bu ayların feyiz ve bereketinin öneminden bahsetmektedir. Bir yılda bulunan beş kandil gecesinden dördünün üç aylarda yer alması, bu ayların ne kadar faziletli olduğunu göstermektedir. Recep’in ilk cuma gecesi Regaip kandili, Recep’in 27. gecesi Miraç Kandili, Şaban’ın 15. gecesi Berat Kandili, Ramazan ayının 27. gecesi ise Kadir Gecesidir. Rasulullah efendimizin buyurduğu, duaların reddolunmayacağı beş gecenin üçü bu aylardadır. Bu aylar maneviyatın ve dini duyguların yoğunluk kazandığı, dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin en üst noktaya ulaştığı, iyiliklerin ve güzelliklerin arttığı önemli ve özel zamanlardır. Bu mübarek ayların, başta Çorumlu hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam dünyasına hayırlı, huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Editör: SELDA FINDIK