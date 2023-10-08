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Her yıl kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, İsmail Yağbat, Belediye Birim Amirleri ile İtfaiye personeli katıldı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı’nın konuşması ile başlayan törende Belediye Başkanı Aşgın da bir konuşma yaparak personelin haftasını kutladı.



İtfaiye Teşkilatlarının tüm dünyada ve ülkelerde kurumsallaşmış en yaygın acil durum teşkilatlarından biri olduğunu vurgulayarak Çorum Belediyesi İtfaiyesi’nin de bölgesinin en donanımlı itfaiyelerinden biri olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Kurulduğunda sadece yangınla mücadele gibi sınırlı bir görev alanına sahip olan İtfaiye Teşkilatı, günümüzde daha geniş bir yelpazede hizmet veren kuruluşlar haline geldi. Şehirlerin büyümesine, gelişmesine bağlı olarak, ortaya çıkan veya çıkma ihtimali bulunan başkaca sorunların çözümü için de çalışan bir teşkilat haline geldi. Yangınla mücadelenin yanı sıra, her türlü arama kurtarma faaliyetleri, acil durum koordinasyonları, acil yardım hizmetleri, tehlike önleyici faaliyetler, halkın acil durumlara karşı eğitimi gibi görevler itfaiye teşkilatı tarafından icra ediliyor. Bu da itfaiye teşkilatlarının görev ve sorumluluk alanlarını daha da genişletti. Bu yıl İtfaiye Teşkilatımızın 309. kuruluş yıldönümü. 1714. yılında kurulan bir teşkilat. Çorum İtfaiye Teşkilatı da ilk kurulan teşkilatlardandır. Kahramanlık hikayelerinin başrol oyuncuları... Canlarını hiçe sayıp can kurtaranlar... İyi ki varlar... İtfaiye Teşkilatı'nın 309’uncu kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm kahramanlarımızın haftasını kutluyorum” diye konuştu.