Olay dün akşam saatlerinde, İstanbul Fatih ilçesinde bulunan Fatih Camiinde meydana geldi. Namazın ardından imam odasına giren Ö.S, imam Galip Usta ile konuşmak istediğini belirtti. Ö.S. imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede yakalandı. Saldırı büyük tepki topladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, olayla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından yaptı. Aşgın, “İstanbul Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan Fatih Camii İmam Hatibimiz Galip Usta hocamız ve talebesi Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Ecdad yadigarı ibadethanede gerçekleşen bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum.” dedi.