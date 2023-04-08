AK Parti İl Başkanı Murat Günay’a “geçmiş olsun” dileklerini ileten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “İl başkanımız, çok kıymetli arkadaşımız dava arkadaşımız Murat Günay kardeşimize yapılan menfur saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum. İnşallah bu saldırıyı gerçekleştirenler Türk adaletinin kendilerine biçeceği, çizeceği, vereceği hak ettikleri cezaya mutlaka ulaşacaklardır.

Murat Günay kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Ve inşallah barışın, sevginin, kardeşliğin merkezi olan şehrimizde bu tarzdan bu iklimi bozan, Ramazanın getirdiği merhamet iklimini bozan hadiseler bir daha inşallah yaşanmaz. Bu duygularla tekrar tekrar bu menfur olayı kınadığımı bütün belediye meclis gruplarımız adına da kınadığımızı ifade ediyorum.”

(Nurdan AKBAŞ)

