Çorum Belediyesi hem sahipsiz sokak hayvanlarını koruyacak hem de başıboş sokak köpekleriyle ilgili problemi ortadan kaldıracak çalışmalarla Türkiye'ye örnek oluyor. Hayvan Hastanesi projesi ve Geçici Hayvan Bakımevinin yenilenmesi gibi çalışmalarla altyapıyı hazırlayan Çorum Belediyesi, Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği'nin kuruluş sürecinde de aktif rol üstlendi.

Çorum'da 4 bölgede yer tahsisi yapılan sahipsiz sokak hayvanları toplanma alanlarının TBMM'den çıkacak yasal düzlemeyle birlikte faaliyete başlayacağını duyuran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları uzun zaman önce görüp yatırımlar için düğmeye basmıştık. Şimdi o yatırımların açılışına günler kaldı. Valiliğimiz öncülüğünde çalışmalarını sürdüren, bizim de üyesi olduğumuz sahipsiz sokak hayvanları birliği marifetiyle de bu konuyu problem olmaktan büyük oranda çıkaracak, sokaktaki canlarımızı da kısırlaştırma sonrasında oluşturduğumuz doğal yaşam alanlarına hayvan severlerimizle birlikte götüreceğiz.” dedi.



Çorum Valiliği ve ilçe belediyeleri ile birlikte sahipsiz sokak hayvanları birliğinin kuruluş sürecini tamamladıklarını belirten Başkan Aşgın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili bakanlıklar da hazırlıklarını tamamladı. Yasal düzenlemeler meclisin gündemine geliyor. Bu yasal düzenlemeler çıkarken biz de altyapıyla ilgili ciddi bir güçlendirme yaptık” şeklinde konuştu.



'Merkezde 75 bin metrekare alan tahsis edildi'

Sahipsiz sokak hayvanları Birliği bünyesinde doğal yaşam alanları oluşturmak için arazi tahsislerinin yapıldığını açıklayan Başkan Aşgın “Çorum merkezde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 75 bin metrekare bir arazi sahipsiz sokak hayvanları birliğine tahsis edildi. Orada doğal yaşam alanları oluşturulacak. Bunun gibi il genelinde 4 farklı noktada doğal yaşam alanı oluşturulacak. Kısırlaştırılması, tedavisi yapılacak, sonrasında hayvanseverlerle birlikte bakımı yapılacak” diye konuştu.





'Hayvan Hastanesi 31 Mart öncesinde açılacak'

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunları uzun zaman önce görüp yatırımlar için düğmeye bastıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, "Bu çalışmalardan birisi de Hayvan hastanesi projesiydi. Sokak hayvanlarıyla ilgili öncü belediye olarak Türkiye'ye örnek bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Bir yandan hayvan hastanemizi yapıyoruz, diğer yandan geçici hayvan bakım evini yeniliyoruz. Hayvan Hastanesi'nin inşaat kısmı bitmek üzere. Ameliyathaneler, tedavi odaları ve karantina odaları gibi iç donanımını bitirerek 31 Mart seçimlerinden önce açılışını yapacağız” ifadelerini kullandı.