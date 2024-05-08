31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde tekrar göreve seçilen Başkan Halil İbrahim Aşgın’a hayırlı olsun dileklerini ileten ve yeni dönemde başarılar dileyen basın mensupları, şehrin temel sorunları ve belediye çalışmaları hakkında bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Aşgın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dernek Başkanı Erkan Karaca ve yönetimine teşekkür etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Karaca’ya; Yönetim Kurulu Üyeleri; Kubilay Olcan, Satılmış İnaç, Merve Kayış, Denetleme Kurulu Üyesi Güngör Atak, dernek üyeleri; Ömer Doğan, Ahmet Temelci ve Bulut Demir eşlik etti.

Editör: HABER MERKEZİ