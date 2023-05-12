Firma müdürlerinden tekstil sektörü ve üretim durumu hakkında bilgi alan Tahtasız, çalışan personelle sohbet etti.

Tahtasız, firma yöneticilerini tebrik ederek başarılar diledi.

Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında işçilere, işverenlere, çalışma hayatına yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek, asgari ücrete yılda bir defa değil, Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere her 6 ayda bir zam yapılacağını, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini, ücret belirlemesi yaparken enflasyon ve refah payını dikkate alacaklarını anlattı.

Kıdem tazminatının önündeki engellerin de kaldırılacağını dile getiren Tahtasız, kadın ve genç istihdamını teşvik edeceklerini bildirdi.

Tahtasız, daha çağdaş, daha özgür, barış ve huzur dolu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini bildirerek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, DEVA Partisi önceki dönem İl Başkanı Elvan Can Çabuk ile CHP İl-İlçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)