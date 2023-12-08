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Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 11 Aralık'ta ilk kez toplanacağını hatırlatarak, bu rakamın, işçinin ailesiyle birlikte insanca yaşayabileceği, insanlık onuruna yaraşır bir ücret olması gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yer alan işverenlerin dünyanın 150’den fazla ülkesine ihracat yaptıklarını vurgulayan Köroğlu, “Bu gün dünyanın 17. büyük ekonomisine sahibiz ve bütün bu başarı öyküsünün içerisinde işçilerin ve emekçilerin önemli bir payı vardır. Bu paydan işçilerin de azami düzeyde yararlanma hakkı vardır” dedi.