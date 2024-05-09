Çorum’un Ortaköy İlçesi Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP’li Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi’yi makamında ziyaret ederek, “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu

Amasya Belediyesi’nden Aşdağul Belediyesi için destek isteyen Başkan Şenol Öncül, Turgay Sevindi'ye görevinde başarılar dilerken, karşılıklı dayanışma içerisinde olmak istediklerini ifade etti.

Şenol Öncül, yakın ve sıcak ilgisinden dolayı Sevindi’ye Aşdağul halkı adına teşekkür etti.

Turgay Sevindi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şenol Öncül'e teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ