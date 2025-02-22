Mert, Türk Ocakları Çorum Şubesince Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türk Dünyasında Ortak Alfabe” konferansındaki konuşmasında, ortak alfabe sayesinde Anadolu'dan yola çıkan bir kişinin Kazakistan'ın doğu sınırına, Çin'e kadar tabelaları, yazıları okuyarak gidebileceğini söyledi.

Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 9-11 Eylül 2024'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantıda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi üzerinde uzlaşma sağlandığını hatırlatan Mert, “Hepimiz için tarihi bir gündü… Türk tarihini, Asya tarihini, dünya tarihini, bölge tarihini derinden etkileyecek bir gelişme. Artık bizim vatandaşlarımız Kazak, Kırgız, Özbek Türkçeleri ile yazılmış metinleri okuyabilecek” diye konuştu.



Türkiye Türkçesi'nin Türkiye'nin kültür coğrafyasında kullanımının hızla yayıldığına dikkati çeken Mert, şunları kaydetti:

“Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi birbirine yaklaşıyor, artık Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da Türkmenistan'da Türkiye Türkçesi bilen pek çok soydaşımız var. Bölgemizdeki, dünyadaki gelişmeler Türk devletlerini, halklarını birbirine doğru itiyor, yaklaştırıyor."

Mert, ortak alfabe kullanımının yazının etkilediği tüm alanları etkileyeceğini, halklarımızı birbirine yaklaştıracağını, bilgi alışverişini hızlandıracağını ve artıracağını, Türk Cumhuriyetleri'nin ortak hareket edebilme kabiliyetini geliştireceğini, ekonomik bağları, ilişkileri güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Mert, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Konferansa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da katıldı.