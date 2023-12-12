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MHP İl Başkanlığı’na giden Arslan Kaynar Belediye Meclis Üyeliği için, Ertuğrul Onan ise İl Genel Meclisi üyeliği için aday adayı başvurularını yaptı.

Kaynar, Belediye Meclis üyeliği için aday adayı olduğunu belirterek başvuru evraklarını İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teslim ettiğini vurguladı.



Uzun yıllardır MHP’de sürdürdüğü siyasi hayatında İl Genel Meclisi üyeliği için aday adayı olduğunu belirten Ertuğrul Onan ise aday gösterildiği takdirde Çorum’u hak ettiği yere eriştirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Çorum’a sürdürülebilir bir hizmet ilkesi ile kentin tarihi ve doğal dokusunu koruyarak, devletin kaynaklarını halkın yaşam kalitesini arttırmak için eşit ve adaletli olarak sorumluluk bilinci içinde dağıtarak, yerel hizmetlerin adaletli, kaliteli, gelişime açık ve verimli yönetim anlayışı ile sunmak istediğini anlatan Onan; Çorum’un kalkınma merkezi haline gelmesi, göç veren değil alan, gençlerin istikbalini burada gördüğü, istihdamın arttığı, turizm merkezi haline gelen bir kent için inanç ve güvenle yola çıktığını dile getirdi.

Arslan Kaynar ve Ertuğrul Onan, aday adaylığı müracaatı sonrasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik’i de ziyaret etti. Ülke ve turan coğrafyasının genel durumu, gençliğe yönelik geliştirilen politikalar, milli birlik ve milli değerler üzerine yapılan sohbette Tosik, Kaynar ve Onan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek çıktıkları yolda başarılar diledi.