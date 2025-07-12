Alaca Belediyesi, ilçe genelindeki altyapı ve yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Aktuğ Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, modern yöntemlerle soğuk asfaltla kaplandı.

Çalışmaları sahada yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şerif Arslan, ekiplerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Arslan, göreve geldikleri ilk günden itibaren altyapı ve ulaşım yatırımlarını öncelik haline getirdiklerini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi Alaca’da kilittaşı ve asfaltı olmayan yol kalmayacak" dedi.

“BU YIL PROGRAMA ALINAN

NOKTALAR TAMAMLANACAK”

Altyapı ve üstyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Arslan, şunları söyledi: “Söz verdiğimiz gibi daha önce tespit ettiğimiz sokak ve caddelerde asfalt çalışmalarına başladık. Aktuğ Sokak’ta soğuk asfalt uygulamasını tamamladık. Hemen ardından Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ne geçtik. Burası da tamamlanmak üzere. Bu yıl programımıza aldığımız tüm noktaları tamamlayacağız. Eş zamanlı olarak kilittaşı döşeme çalışmalarımız da başladı. Planladığımız bölgelerde kilittaşı ve asfalt olmayan tek bir nokta bırakmayacağız.”

Alaca Belediyesi’nin yaz sezonuyla birlikte hız kazanan yol yapım çalışmaları vatandaşlardan da takdir topluyor. Başkan Arslan, “Alaca’nın her mahallesine eşit hizmet ulaştırmak, ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmek en temel görevimiz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi