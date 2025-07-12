ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 8-20 Mayıs'ta başvuruları alınan ve iki oturum şeklinde yapılacak sınav, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak.

İlk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak, adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 14.45'te başlayacak ÖABT'de ise adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre bunları 90 ya da 70 dakikada cevaplamaları istenecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, AGS uygulamasına 411 bin 805 adayın başvurduğunu, adayların 314 bin 150'si kadın, 97 bin 655'inin ise erkeklerden oluştuğunu bildirdi. Sınava başvuran 962 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturulduğunu, engel durumlarına göre çalışma yapıldığını aktaran Ersoy, şehit ve gazi yakını 1734 adaydan sınav başvuru ücretinin alınmadığını kaydetti.

Muhabir: AA AJANS