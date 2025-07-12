Bakanlık tarafından 2025 yılının ilk yarısında illerin ihracat performansını yayımlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan rapora göre 2025 yılı ocak-haziran döneminde 20 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 ilde ihracatın artış gösterdiği gözlemlendi.

EN FAZLA İHRACAT

YAPAN İL İSTANBUL

2025'in ilk 6 ayında en fazla ihracat İstanbul'da gerçekleşti. Haziran ayında faaliyet illeri bazında ihracata bakıldığında, İstanbul 3 milyar 762 milyon dolar ile birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 942 milyon dolar ile ikinci sırada, İzmir 1 milyar 950 milyon dolar ile üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 541 milyon dolar ile dördüncü sırada Tekirdağ ise 981 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

EN FAZLA ARTIŞI

KOCAELİ SAĞLADI

Geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illerine göre ihracatta en fazla artış Kocaeli'nde oldu. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise Kocaeli 687 milyon dolarlık artışla birinci, İzmir 221 milyon dolarlık artışla ikinci, Bursa 209 milyon dolarlık artışla üçüncü, Çorum 97 milyon dolarlık artışla dördüncü, Hatay ise 89 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm illerin küresel pazarlarda daha fazla pay almasını sağlamak, yerelde üretimi ve istihdamı desteklemek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmak amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edileceği vurgusu yapıldı.

Muhabir: Haber Merkezi