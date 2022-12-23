Alınan bilgiye göre otomobil ile Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi’ne gelen Onur Sesli (20) ile Samet Ö.(20) araç içerisinde bir süre sohbet ettikten sonra dışarı çıktılar.

Samet Ö., bilinmeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabanca ile Onur Sesli’ye ateş etmeye başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Göğüsüne ve bacağına isabet eden mermilerle ağır yaralanan Onur Sesli, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Sesli, otopsi işlemleri gereği morga kaldırılırken, cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

