Ahilik geleneklerinden olan Arife duası için çeşitli meslek grupları dini bayramlar öncesinde bir araya geliyor.

Çorum’da Ahilik kültüründen gelen geleneksel “Arife Duası” etkinliği esnaf ve sanatkarlarca asırlardır yaşatılmaya devam ediyor. Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de buluştuğu etkinlikte eller hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirilmesi, ülkede birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için semaya kalktı.

Çorum protokolü ve esnafı bu kapsamda ilk olarak öğleden önce Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen Arefe Duası’na katıldı. Nurullah Müstet’in sahibi olduğu Nur Oto Dizayn’da düzenlenen programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oda Başkanı Necmettin Uzun, bazı oda başkanları ile çok sayıda Sanayi Sitesi esnafı katıldı. Sanayi esnafının helal rızık, bol ve bereketli kazanç için dua ettiği programa katılanlar ayrıca bayramlaştı.

Çorum esnafı adına öğleden sonra ise Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası’nın organize ettiği Ayakkabıcılar Arastası’ndaki geleneksel Arife Duası etkinliğine protokol üyeleri de ilgi gösterdi. Oda Başkanı Cumhur Palabıyık’ın ev sahipliğinde yapılan Arife duasına Vali Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, eski AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Müftü Vekili Adem Aygül, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, esnaf odası başkanları ile çok sayıda esnaf iştirak etti.



Arife dualarındaki konuşmalarda bayramın ülkemizde ve İslam aleminde barış ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunuldu. Din görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda esnaf birlik, beraberlik, hayırlı, bol ve bereketli kazanç için hep birlikte el açıp dua etti. Etkinliğe katılanlar daha sonra birbirlerinin bayramını kutladı.