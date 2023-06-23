Antalya'da yaşayan CHP Çorum Belediye Meclisi'nin 1970'li yıllardaki üyelerinden Mevlüt Çetinkaya ile Bektaş Çetinkaya'nın kardeşleri, Çeşminaz Çetinkaya’nın eşi, Uğural Pompa sahipleri Göral ve Vural Çetinkaya ile Görsev Çetinkaya’nın babaları ve Gazeteci Nihat Karalar’ın bacanağı olan Arif Çetinkaya'nın cenazesi GATA’dan alınarak Çorum’a getirildi. Cenaze saat 11.00'de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Akşemsettin Camii'ne getirildi. Burada Cuma Namazı’nın ardından kılınan cenaze namazından sonra ise merkeze bağlı Tarhan köyünde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda seveni de katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.