31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesi CHP'den Belediye Meclis Üyeliğine talip olduğunu, amaçlarının Çorum'u daha güzel, daha aydınlık bir geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Akbal ‘Yıllardır destekçisi olduğum Cumhuriyet Halk Partimize fiilen hizmet verebilmek ve daha çok destek verebilmek için Çorum Belediye Meclis Üyeliği aday adaylığı için İl Başkanımız Sayın Dinçer Solmaz'a müracaat dosyamı sundum. Bu yolda siz değerli partililerimizin desteğini rica eder, saygılarımı sunarım” görüşüne yer verdi.

Arif Can Akbal, başvuru dosyasını CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’a teslim etti. Solmaz da Akbal’a başarı diledi.

ARİF CAN AKBAL KİMDİR

1991 yılında Çorum Merkezde dünyaya gelen Arif Can Akbal, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı.

2009 yılında İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanan Akbal, 2015 yılında mezun oldu ve 2017 yılında da kendi şirketini kurarak çalışmalarına başladı.

Üniversite yıllarında CHP Malatya Gençlik Kolları'nda görev alan Arif Can Akbal, evli ve bir çocuk babası.