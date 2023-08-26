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Bu çerçevede proje eğitimlerine katılmak için başvuran kursiyer adaylarının uygulamalı arıcılık eğitiminin yapılacağı Mecitözü’nün Söğütyolu köyündeki arılığı ziyaret ederek bal sağım etkinliğine katıldığı açıklandı.

Söz konusu etkinliğin, proje ortağı Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi ile proje iştirakçileri içerisinde yer alan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi iş birliği ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje Koordinatörü Dilek Bilgin, gençlerin bu proje ile hem kendi geleceklerini inşa edeceklerini, hem de insan yaşamının ve biyoçeşitliliğin korunmasında çok önemli katkılar sağlayan arıcılık mesleğini tercih ederek farkındalık oluşturacaklarını dile getirdi.

Einstein’ın ‘Arılar olmazsa insanlık ancak 4 yıl yaşayabilir’ dediğini aktaran Bilgin, “Arılar tozlaşma yapmazsa bitkiler olmaz, hayvanlar olmaz, sonunda da insan yaşamı sona erer. Canlıların ihtiyaç duyduğu gıdalara erişimi ekosistemin korunması ile doğrudan bağlantılıdır. Ekosistemin korunmasında ve tarımsal üretimde arıların önemi yadsınamaz bir gerçek olduğundan, gençlerin arıcılık mesleğini tercih ederek bu mesleği profesyonel bir şekilde yerine getirmeleri gerek ülkemiz ekosisteminin korunmasını ve gerekse tarım üretiminin artırılmasını doğrudan etkileyecektir. Diğer yandan arıcılık mesleğini ifa edenlerin yaş ortalaması çok yüksek olup bu durum değiştirilmediği takdirde mesleğin sürdürülebilirliği mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla arıcılık mesleği gençlerin tercih ettiği bir meslek olmalıdır. Bu zaruret nedeniyle 15-29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdam olan gençleri projeye katılmaya davet ediyorum” dedi.

Söz konusu etkinliğe Proje Saha Koordinatörü Ömer Arslan, eğitim koordinatörü Sümeyra Bektaş, Ziraat Yüksek Mühendisleri Bayram Hamgir ve Fatma Öz, alaylı eğitmen Sinan Kip ve Yusuf Bahri Kabaca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Gençlik liderleri, Merve Yallım, Erkan Teryakioğlu ile projede yer almak isteyen kursiyer adayları katılım sağladı.