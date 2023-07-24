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Yeni sezon planlaması doğrultusunda dış transferde titiz bir çalışma yürüten Çorum FK yönetimi sekizinci transferini de açıkladı. Daha önce Hollandalı golcü Tohmas Verheydt, Angolalı kanat oyuncusu Geraldo, Senegalli stoper Zargo Toure, Türk oyunculardan stoper Adem Doğan, kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek, sol bek Caner Cavlan ve orta saha Enes Küç olmak üzere 7 oyuncu ile kadrosunu güçlendiren Kırmızı-Siyahlı yönetim dün de sekizinci transferini resmen duyurdu. Çorum FK transfer komitesi geçtiğimiz sezon TFF 2.Lig takımlarından Karacabey Belediyespor’da forma giyen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Arda Yılmaztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ARDA

YILMAZTÜRK

KİMDİR?

Çorum FK’nın yeni transferi Arda Yılmaztürk 24 Aralık 1997’de İstanbul’da dünyaya geldi. Futbola Tavşanlı Linyitspor altyapısında başlayan Arda Yılmaztürk, ilk profesyonel imzayı yine bu kulüpte attı. Daha sonra 24 Erzincanspor, Çatalcaspor, Yomraspor formaları giyen Arda Yılmaztürk son olarak 2.Lig ekibi Karacabey Belediyespor’da top koşturdu. Profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 264 maça çıkan deneyimli sağ bek oyuncusu 33 kez fileleri sarsmayı başarırken, 9’da asist yaptı.