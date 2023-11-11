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ABD'li yayın kuruluşu CNN, Orta Doğu'da görev yapan ABD'li diplomatların, Joe Biden yönetimini, " İsrail'in Gazze'deki saldırıları konusunda ABD'nin tutumunun bölgede öfke yarattığına" ilişkin gizlice uyardığını yazdı.

"ARAP HALKINDA ABD'YE

KARŞI ÖFKE OLUŞTURDU"

CNN'in ele geçirdiği diplomatik telgrafa göre, Orta Doğu'da görevli ABD'li diplomatlar, Biden yönetiminin Gazze'deki saldırılar konusunda İsrail'e verdiği desteğin Arap halkında ABD'ye karşı öfke oluşturduğunu bildirdi.

"MESAJ VERMEDE KÖTÜ

ŞEKİLDE YENİLİYORUZ"

ABD'nin Umman Büyükelçiliğinden gönderilen telgrafta, güvenilir kaynaklarla görüşmeler yapıldığına işaret edilerek, "Mesaj verme alanında kötü bir şekilde yeniliyoruz." ifadesi kullanıldı. Telgrafta, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin bölgede, "olası savaş suçlarına maddi ve manevi destek" olarak nitelendirildiği kaydedildi.

"BİDEN'IN GADDARLIĞI TÜM

ABD BAŞKANLARINI GEÇTİ"

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinden gönderilen başka bir telgrafta da Mısır'da yayın yapan bir gazetenin "Biden'ın Filistinlilere yönelik gaddarlığı ve umursamazlığı diğer tüm ABD başkanlarını geçti" başlığıyla haber yayımladığı uyarısı yapıldı.

"ABD'Lİ DİPLOMATLAR HÜKÜMETİN

İSRAİL POLİTİKASINI ELEŞTİRİYOR"

Politico'nun, 8 Kasım'da Washington yönetimini eleştiren diplomatların kaleme aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığından sızdırıldığı iddia edilen bildiriye dayandırdığı haberinde, bazı ABD'li diplomatların, hükümetin İsrail yanlısı politikasını "ABD'nin taraflı ve dürüst olmayan bir aktör olduğu yönündeki algılara katkıda bulunduğu" gerekçesiyle eleştirdiği öne sürülmüştü.

SALDIRILARDA

SON DURUM….

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 36'sı Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 181 Filistinliyi öldürdü.

63 HİZBULLAH MENSUBU ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.