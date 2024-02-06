Erdil, Muharrem ve merhum Serkan Duran ile Hatem Şanan'ın babaları, toprak sanayicilerinden Kamber Duran'ın ağabeyi, Ömür Kiremit Fabrikası sahibi Esat Duran'ın yeğeni Arap Duran, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda Dede Nurettin Aksoy’un gülbenleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkânının ardından Çorum merkeze bağlı Dereköy’de toprağa verildi.

Cenaze törenine; İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, CHP Belediye Başkan aday adaylarından Osman Samsunlu, önceki dönem milletvekili aday adaylarından Av. Sadık Eral, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Ankara Dernek Başkanı Yüksel Altunkeser, bazı CHP’li yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.