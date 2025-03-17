Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

10-17 Mart 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık ve 1’i dolandırıcılık olmak üzere toplamda 20 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 1 erkek şahsın ikisi de bulunarak ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Editör: Haber Merkezi