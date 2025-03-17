Çorum'da dehşete düşüren cinayet tüm Türkiye'nin gündeminde.

Müge Anlı, 8 bıçak darbesiyle öldürülen 77 yaşındaki Hatice Kış'ın ölümünü araştırmaya başladı.

"Hem altınları almışlar hem benim hanımımı öldürmüşler..." diyen acılı eş Eşref Kış isyan etti.

Kocası namaz kılmak için dışarı çıkınca altınları alınan, 8 kez bıçak darbesiyle öldürülen yaşlı kadının daha sonra evi yakıldı.

Evinde vahşi şekilde öldürülen talihsiz kadın ardında cevapsız sorular bıraktı.

Hırsızlık cinayeti mi? İntikam cinayeti mi? sorusu akıllara geldi.

Yaşlı kadını kim neden öldürmüştü? Hatice Kış da altın olduğunu kimler biliyordu? Altınları elleriyle koymuş gibi bulan hırsız neden cinayet işlemişti?

Müge Anlı, katili uzakta değil yakında aramak gerektiğinin altını çizdi.

Bugünkü yayında Kargı'da kuyumcu olan Mustafa bey, ramazan başlamadan hemen önce Hatice Kış'ın dükkanına geldiğini ve altınlarının değerini hesaplattığını söyledi. Hatice Kış'ın kızı ve damadının da stüdyoda olduğu, eşi Eşref Kış'ın teşefonla bağlandığı yayında sır perdesi aralanmaya çalışılıyor.