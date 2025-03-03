Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

25 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4’si hırsızlık, 2’si cinsel, 1’i yağma ve 1’i dolandırıcılık suçları olmak üzere toplamda 20 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadının tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Editör: HABER MERKEZİ