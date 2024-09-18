Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

09 - 16 Eylül 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 16 şahıs yakalandı.

Ayrıca 5’i kadın 4’ü erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslardan 4 kadın ve 4 erkek şahıs bulundu, 1 kadın şahsın aranma çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: HABER MERKEZİ