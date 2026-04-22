Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 12 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

13-20 Nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan toplam 12 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık ve yağma (gasp) suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu öğrenildi.

Aynı tarihler arasında kayıp şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde ise, hakkında kayıp başvurusu yapılan 5 kadın ve 4 erkekten 5 kadın ile 3 erkek şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp olan 1 erkek şahsı arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

