Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Caddesi üzerinde bir kişinin darp edildiği ve zorla araca bindirildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu olaya karışan ve içerisinde T.Ç (25), B.D (15) ve M.Ç (13) adlı şahısların bulunduğu şüpheli araç Küçük Sanayi Sitesi 13 Cadde üzerinde durduruldu.

Polis ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada teyp kısmında gizli bölme olduğu tespit edilen araçtan 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 11 adet fişek ele geçirildi.

Editör: İHA AJANS