Bayramda yardımlaşmanın önemine değinerek bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ramazan bayramı, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve sevgi dolu paylaşımların yaşandığı özel bir dönemdir.

Ancak, geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu bayramda içimizde bir burukluk hakim. Bu yıl bayram sevincimizi paylaşırken, depremzedelerin acısını da paylaşmalı, toplum olarak bir arada olmalıyız. Bu özel günde, depremzedeleri hatırlayarak hareket etmeli, bayramın asıl amacı olan yardımlaşmayı üst seviyede tutmalıyız.

Bu nedenle, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarımızın birbirlerine hoşgörüyle yaklaşması ve sevgiyle kucaklaşması diliyor, bayramınızı tüm şoför camiası adına kutluyorum”

(Haber Merkezi)

