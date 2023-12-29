Olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde gün gece meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya (65) silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi.

Olay sonrası Taner C.’nin annesi S.C. (55) ifadesinde, oğlunun öldürülen Yüksel K. ile arasında olan yasak ilişkiyi öğrendiğini ve olayın bundan sonra yaşandığını beyan etti. Yüksel K.'nın evli olduğu öğrenildi.

Olayın ardından morga kaldırılan şahısların cenazelerinin yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edileceği belirtildi.

(Gökten Ceylan)