Vefat haberini Instagram sosyal medya hesabında duyuran arkadaşı Sedef İybar, “Hayatımda tanıdığım en güzel, en makul, en bilge, en anlayışlı, en bağışlayıcı, en cana yakın, en iyi arkadaşı kaybettim bugün” sözleriyle ünlü sanatçıyı yad etti.

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve Güney Afrika'da yaşayan Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

Asıl adı Yüksel Katmer olan Yüksel Uzel, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü olarak 19 Nisan 1950’de dünyaya geldi. Yüksel Uzel’in annesi ilimiz İskilip İlçesi Sakarya Mahallesi’nden. Yüksel Uzel, Rizeli olan babası erken yaşta vefat edince liseyi bıraktıktan sonra müzik kariyerine 1975’te İstanbul Belediye Konservatuvarı’ında korist olarak başladı.

Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel’i seçen sanatçı ilk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu’nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi. Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak’tan “Bir Seni Bir Gülü Öptüm” adıyla çıkardı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyice Türk sanat müziğine yönelen Yüksel Uzel “Yıllar Yorgun Ben Yorgun” ve “Al Aşkını Ver Gönlümü” gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Kazandığı popülerlikle birlikte sinemada da şansını deneyen Yüksel Uzel 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.

ZİRVEDE BIRAKTI

Kariyerinin zirvesinde anevrizma rahatsızlığına yakalanan Uzel, İsviçre'de beyin ameliyatları geçirerek cerrah Gazi Yaşargil'in tavsiyesi üzerine sahne çalışmalarına son verdi. Uzel, sadece televizyon çekimlerine katılırken 1993'e kadar albümler yapmaya devam etti.

İlk olarak 1997'de gittiği Güney Afrika'ya 2000'de ev alarak yerleşen Yüksel Uzel, Johannesburg'da tanıştığı İhsan Börekçioğlu ile evlendi ve çiftin Arzu adında kızı oldu.

Yüksel Uzel, eşinden 2008'de boşanmasının ardından Johannesburg'da yaşamayı sürdürdü. Burada kızı ve torunuyla hayat sürdüren sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Yüksel Uzel'in albümleri arasında, "Bir Seni, Bir Gülü Öptüm", "Yıllar Yorgun Ben Yorgun", "Al Aşkını Ver Gönlümü", "Benden Artık Bu Kadar", "Sensiz Bu Yaz" bulunuyor.