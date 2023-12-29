Çorum’da yaşayan Berna Akıncı (50), 2015 yılından bu yana kadınlara örgü örmeyi öğretiyor. Atölyeye çevirdiği evinde haftanın 5 günü kadınlara örgü kursu veren Akıncı, sipariş alarak para kazanmaya başlayan kursiyerlerinin mutluluğunu yaşıyor.

Emekli öğretmenden ev hanımına birçok meslek grubundan onlarca kadına kurs veren Akıncı, “Bazı kursiyerlerimiz torunu, çocukları, gelini için örüyor, bazı kursiyerlerimiz ise aldıkları siparişleri örerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Bir arada örgü örmek ise hepimize terapi gibi geliyor.” dedi.

Örgünün mesleğine dönüşme serüvenini anlatan Akıncı, vitiligo hastalığına yakalandıktan sonra psikolojik açıdan zor günler geçirdiğini, hastalığını unutmak için 2009 yılında yüncü dükkanı açtığını belirtti.

2010 yılında bir arkadaşının vasıtasıyla haberdar olduğu Türkiye Gramen Mikrofinans Programı'nca uygulanan 'Mikrokredi' projesine başvurarak o parayla dükkanında yün ürün çeşitliliğini artıran Akıncı, Halk Eğitim’den aldığı usta öğretici belgesi sonrası iş yerinde kadınlara örgü kursu vermeye başladığını anlattı.

Daha sonra iş yerini kapatıp, hayali olan atölyeyi kuran ve kadınlara atölyesinde kurs veren Akıncı, pandemi dolayısıyla atölyesini kapatmak zorunda kaldı.

Pandemi sonrası eski kursiyerlerinin talebiyle evinde kurs vermeye başlayan Akıncı, şu an devam eden 30 kursiyerinin olduğunu yıllardır bir arada olduğu kadınlarla geniş bir aile olduklarını kaydetti.

Kursiyerlerinin aldıkları örgü siparişleriyle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını belirten Akıncı, “Aslında buraya gelen herkes örgü örmeyi az çok biliyor. Ancak bir arada bilgilerimizi, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Burası hepimize terapi gibi geliyor, üretmek iyileştiriyor.” diye konuştu.

“ÖRGÜDEN KAZANDIĞI PARAYLA AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR”

Akıncı’nın kursiyerlerinden Zekiye Kalender ise örgü örerek aile ekonomisine katkı sağladığını ve üretmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Zaman zaman siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Kalender, “Genellikle eş dost çevre aracılığıyla sipariş alıyorum. Geçen yıl arkadaşlarımızla birlikte yurtdışına 150 bebek kıyafeti ördük. İnsanlar bize ulaşıyor ölçülerini veriyor ve biz de siparişlerini örüyoruz. Ben örgüden kazandığım parayla pek çok ekonomik sıkıntımı hallettim. Berna hocama çok teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.