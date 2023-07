Bir eğitimci olarak bugünkü yazımı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ayırdım.

Bir atasözünde “Çocuklarınıza büyük insanlar gibi davranın ama, onlardan büyük insan davranışı beklemeyin.” denir. Ne kadar güzel ve ne kadar anlamlı bir söz.

Çocuklarımız bizlerle beraber büyür, bizlerle gelişir. Her çocuk doğal olarak anne ve babasını örnek alır. Onlara örnek insanlar gibi davranın, onlara önem ve değer verin, onların da örnek insanlar gibi yetişmesine yardımcı olun.

PROF. DR. ATALAY YÖRÜKOĞLU ÇOCUKLARA TERCÜMAN OLARAK ONLARIN ÇOCUK DUYGULARINI ŞÖYLE DİLE GETİRMİŞ:

Sürekli büyüme ve değişim içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da, sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her zaman ve her yerde her işimde koruyup kollamayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bırakın kendi işimi kendim göreyim. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım.

Beni fazla şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalıyor. Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın. Koyduğunuz kuralların ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem.

Beni dinleyin, öğrenmeye en yakın olduğum anlar soru sorduğum anlardır. Açıklamalarınız kısa ve özlü olsun. Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken ara sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni çok üzer. Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. Beni korkutup sindirmek ve suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya çalışmayın. Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın. Yanlış davranışım üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. Bana güvendiğinizi belli edin.

Beni destekleyin. Hiç değilse çabamı övün. Beni başka çocuklarla karşılaştırmayın. Umutsuzluğa kapılırım. Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin.

Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim. Sizleri seviyor ve sayıyorum.

Sevgiler, saygılar…

ÇOCUKLARIN NASİHATTEN ÇOK İYİ ÖRNEĞE İHTİYAÇLARI VARDIR.

HAYATIN İÇİNDEN

1-Bizler başkaları için yaşamış bir neslin çocuklarıyız, el alemimiz bitmez bizim.

2-Dünya üzerindeki bitkilerin %90’nını arılar döllemekteymiş. Arıları kollayın.

3-Cahilde eksik olan akıl değildir, o kurnazdır; eksik olan ahlaktır. Cahil güçlüdür. Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötü insandır. (Tolstoy)

4-Mülteciler ülkemizden giderse ne olur? Ev kiraları yarı yarıya düşer, işsizlik azalır, eğitim sistemi, okullar, hastaneler rahatlar, varoşlar, banliyöler azalır. Huzur ve güven artar ve perişan ekonomimiz düzelir.

5-Doların düşmesini istiyorsanız, artık cami yerine fabrika, İmam Hatip yerine teknik lise, saray yerine okul, ithalat yerine üretim yapmak lazım. Bunları bilmek için dâhi olmanız gerekmez.

6-Aydınları yakan ülke karanlığa mahkumdur.

7-Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yollar inanılmaz kalabalık, herkes tatil yolunda, doktor, “6 aylık ömrünüz kaldı, sadece mutlu olacağınız şeyleri yapın” demiş gibi geziyor millet. Bence milletin 6 aylık parası kaldı, son bi gezelim diyorlar.

8-Bence her camiye bir öğretmen atanmalı, az anlayan ama çok inanan cemaate Atatürk devrim ve ilkeleri anlatılmalı.

9-İktidarın “Nas” ile ilişkilendirip “Faiz sebep, enflasyon sonuç” tezine dayandırdığı ekonomi politikası iflas etti.

Şimdi memleketimin umutsuz haline ve ahvaline uyan bir şarkı mırıldanıyorum:

Görmedim ömrümün asude geçen bir demini,

Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini,

Hasretinden eridiğim çekti benden elini,

Çekerim hep o siyah gözlerinin matemini..

Söz ve beste Kadri Şençalar, Hicaz şarkı

12 Temmuz 2023