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Olay Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ö.Y.(43) tartıştığı kızının başına bir cisimle vurarak yaraladı. Annesine öfkelenen S.Y.(16), mutfaktan aldığı bıçakla annesini karnından yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve kızı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.