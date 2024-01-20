Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamada ise Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa’nın yerine Çorumlu hemşehrimiz Adana İl Millî Eğitim Müdürü Yaşar Koçak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’ncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan görevden alındı. Bu kapsamda Adana İl Milli Eğitim Müdürü iken Ankara’ya atanan Çorumlu hemşehrimiz Yakup Koçak geçtiğimiz Ağustos ayında vekaleten atandığı göreve asaleten atanmış oldu.

YAŞAR KOÇAK KİMDİR?

20 Mart 1966 tarihinde Çorum´un Mecitözü ilçesinde doğan Yaşar KOÇAK, ilk ve orta öğrenimini Çorum’da tamamlamıştır. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalından mezun olmuştur. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Ana Bilim Dalı’nda, “İlköğretim Okullarında Öğretmen Motivasyonu (Keçiören İlçesi Örneği)” tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Hâlen Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Denetimi Ana Bilim Dalında, “Eğitim Yöneticilerinin Erteleme Eğilimlerinin Nedenleri ve Erteleme Davranışına Etki Eden Faktörlerin Analizi” başlıklı tez çalışması ile doktora öğrenimine devam etmektedir.

Meslek hayatına 1986 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde öğretmen olarak başlayan KOÇAK, bu yıldan itibaren Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında öğretmen, müdür yardımcısı, okul müdürü, şube müdürü, il millî eğitim müdürü, daire başkanı ve genel müdür olarak görev yapmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığımızın açtığı birçok hizmet içi eğitim faaliyetinde yönetici ve eğitici olarak görev yapan KOÇAK, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde koordinatörlük yapmıştır. Çeşitli gazete ve dergilerde eğitime dair yazıları bulunmaktadır. Ekim 2021’den itibaren Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmekte iken 9 Ağustos 2023 tarihi itibariyle Ankara İl Millî Eğitim Müdürü olarak görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.