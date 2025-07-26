Yaklaşık 6 yıldır Çorum SGK İl Müdürlüğü görevini yürüten Ömer Tök, Ankara SGK İl Müdürü olarak atandı.

1977 yılında Sungurlu'da doğan Ömer Tök, ilk, orta ve lise eğitimini Sungurlu'da tamamlamasının ardından yüksek eğitimini Hacettepe Üniversitesi tarih bölümü ve ardından da Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bölümünde tamamladı.

1997 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum İl Müdürlüğünde iş hayatına atılan Tök, 2019 yılında SGK Çorum İl Müdürü olarak atandı. AK Parti'den 2024 yerel seçimlerinde Sungurlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tök, evli ve 3 çocuk babası.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ