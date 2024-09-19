Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ankaragücü’nde Cihat Arslan’la yolların ayrılması üzerine göreve Kenan Koçak’ın getirildiği açıklandı. 43 yaşındaki Kenan Koçak’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kenan Koçak son olarak 2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımında Stefan Kuntz’un yardımcılığını yaptı. 2016-2018 yılları arasında Almanya’nın Sandhausen takımını çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover'de görev yapmıştı. Hannover’da da başarı yakalayan 40 yaşındaki teknik adam Almanya'da toplamda 150 maça çıktı.