Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun sadece bir ulaşım projesi değil, Türkiye'nin yükselen geleceğini şekillendiren bir abide eser olacağını söyledi. Uraloğlu, Otoyol sayesinde mevcut Ankara-Kırıkkale Devlet Yolu'nda 80 dakika süren seyahat süresinin 43 dakikaya düşeceğini ve yıllık 5,2 milyar lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapım çalışmaları devam eden 120 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda incelemelerde bulundu. Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş noktasında bulunan stratejik konumu sebebiyle ulaşımda önemli bir noktada olduğunu ifade eden Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına 47 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyledi. Bölünmüş yol uzunluğunun 39 kilometreden 235 kilometreye çıkarıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Ankara, Kırşehir, Çorum, Yozgat ve Çankırı olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollarla bağladık" dedi.

Tamamlanan projeler arasında Kırıkkale-Delice Devlet Yolu, Kırıkkale-Kayseri Yolu ve Yahşihan Köprülü Kavşağı gibi yolları sayan Uraloğlu, Kırıkkale'de çalışmaları devam eden 6 ayrı karayolu projesinin toplam bedelinin 5 milyar liranın üzerinde olduğunu bildirdi. Ayrıca 14 Haziran'da temeli atılan Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın da ulaşıma değer katacağını ifade etti.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun 101 kilometresi ana gövde, 19 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 120 kilometrelik bir hat olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, güzergah boyunca 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük, 39 köprü, 46 altgeçit ve 3 otoyol hizmet tesisi inşa edildiğini aktardı. Çalışmaların 7 gün 24 saat sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, projenin şu ana kadar 5,9 milyon metreküp kazı ve 4,7 milyon metreküp dolgu çalışması tamamlandığını kaydetti.

Otoyolun Ankara Çevre Yolu'ndan başlayarak Gökçeyurt, Lalahan, Hasanoğlan, Elmadağ ve Yahşihan üzerinden ilerleyip Kızılırmak'ı geçerek Çerikli'nin kuzeyinden Yozgat yoluna bağlanacağını belirten Uraloğlu, bu yolun sadece bölgesel değil, uluslararası lojistikte de önemli bir hat olacağını söyledi. "Bu proje ile yük ve yolcu taşımacılığını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getireceğiz" diyen Uraloğlu, özellikle bayramlar ve hafta sonlarında yaşanan yoğunlukların önüne geçileceğini vurguladı.

Otoyol sayesinde trafikte yaşanan sıkışıklıkların ortadan kalkacağını belirten Uraloğlu, yılda 4,5 milyar lira zamandan, 700 milyon lira ise akaryakıttan tasarruf edileceğini, ayrıca 41 bin ton karbon emisyonunun azaltılarak çevreye katkı sağlanacağını ifade etti.

Projenin ileride Samsun'a ve doğuda İran sınırına kadar uzanacak otoyol projelerinin ilk ayağını oluşturduğunu kaydeden Uraloğlu, "Otoyol projemiz, önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Ankara'yı kuzeyde Samsun'a, doğuda İran sınırına kadar ulaştıracak otoyol projelerinin de ilk ayağını oluşturacak. Projemiz bu yönüyle de sadece bölge için değil, Türkiye'mizin küresel lojistik ağındaki rolü için de stratejik bir öneme sahiptir. Otoyolumuz, Türkiye'mizin yükselen geleceğini şekillendiren bir abide esere dönüşecektir" dedi.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, projede emeği geçen yüklenici firmaya, Karayolları Genel Müdürlüğü personeline, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'a ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öte yandan, Bakan Uraloğlu, demir yolu araçları yapım-bakım-onarım fabrikasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Daha sonra Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret eden Uraloğlu, belediye başkanlarıyla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Uraloğlu, buradaki toplantının ardından da AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Muhabir: İHA AJANS